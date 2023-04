CorSera - Riecco il Milan dello scudetto: rossoneri dominanti a Napoli. E ora la Champions è più incerta che mai

MilanNews.it

Il primo atto è andato al Milan: i rossoneri hanno vinto ieri sera la prima delle tre sfide in 16 giorni contro il Napoli e lo hanno fatto in modo netto. Allo stadio Maradona è finita 4-0 per il Diavolo che porta a casa tre punti d'oro per la sua classifica e toglie anche qualche certezza alla formazione di Luciano Spalletti in vista del doppio confronto ai quarti di Champions League.