CorSera - Rimonta Roma, frenata Milan: presunzione e superficialità, anche i cambi di Pioli non hanno convinto

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sembrava ormai una partita già vinta e invece sono bastati pochi minuti e due calci piazzati alla Roma che fare un brutto scherzo al Milan: avanti di due gol fino all'85', il Diavolo si è infatti fatto rimontare dai giallorossi che nel finale di partita hanno trovato due reti e hanno strappato un punto d'oro a San Siro. I tifosi milanisti sono rimasti increduli davanti all'uno-due micidiale della squadra di Mourinho e vedono così scappare nuovamente il Napoli che ora è +7.

RESPONSABILITÀ - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che le responsabilità del Diavolo sono evidenti: presunzione e superficialità, il Milan ha mollato quando ormai la vittoria sembrava essere in tasca. I cambi di Stefano Pioli non hanno convinto del tutto, in particolare l'uscita dal campo di Ismael Bennacer, solito dominatore in mezzo al campo. Anche la scelta di inserire Matteo Gabbia e passare alla difesa a tre negli ultimi minuti di gara non ha purtroppo portato il risultato sperato.

RABBIA E DELUSIONE - Si tratta di una brutta frenata per il Diavolo che non solo vede il Napoli allontanarsi un'altra volta, ma viene anche raggiunto in classifica al secondo posto dalla Juventus. Dopo il triplice fischio finale, nello spogliatoio rossonero c'è grande rabbia e delusione per aver buttato via due punti che erano già in tasca. E invece i soliti problemi difensivi sui calci piazzati hanno permesso alla Roma di raggiungere un pareggio davvero insperato, soprattutto se si pensa che fino all'85' i giallorossi non avevano mai tirato in porta nemmeno una volta.