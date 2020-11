CorSera - Rinnovo Calhanoglu, la trattativa prosegue: tempi lungi ed esito imprevedibile

In casa rossonera continua a tenere banco la questione dei rinnovi di quei giocatori che hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2021: mentre intorno a quello di Gigio Donnarumma si respira ottimismo, lo stesso non si può dire di quello di Hakan Calhanoglu, il cui futuro in rossonero, nonostante la sua volontà sia quella di rimanere, è parecchio in dubbio.

TRATTATIVA LUNGA - Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, la trattativa tra le parti per cercare un accordo prosegue, ma la strada per la fumata bianca è lunga e dagli esiti imprevedibili. Tra domanda e offerta c'è ancora parecchia differenza: i rossoneri sono pronti ad aumentare l'ingaggio di Calhanoglu che attualmente guadagna 2,5 milioni di euro a stagione, ma non intendono accontentare la sua richiesta di 6 milioni annui.

FINO ALL'ULTIMO GIORNO - Intanto il suo agente lo sta proponendo a diversi club perchè non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui non venisse trovato un accordo con il Milan: tra le squadre interessate al turco, ci sono per esempio Atletico Madrid e Juventus. Le parti continuano a trattare, è difficile dire come andrà a finire, ma una cosa è certa: anche se non dovesse arrivare la firma sul nuovo contratto, i rossoneri utilizzeranno Calhanoglu fino all'ultimo giorno.