CorSera - Rinnovo Leao: incontro Milan-Dimvula dopo la Supercoppa, c'è fiducia. La super proposta rossonera

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan ha una doppia missione in questa settimana: prima di tutto deve provare a battere l'Inter mercoledì a Riyad e alzare la Supercoppa italiana. Una volta rientrati in Italia, Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente dt e ds del Diavolo, dovranno poi incontrare Ted Dimvula, l'avvocato di Rafael Leao, per cercare di arrivare finalmente ad un accordo per il rinnovo dell'attaccante portoghese.

C’È FIDUCIA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che subito dopo la Supercoppa entreranno nel vivo i colloqui tra il club di via Aldo Rossi e il rappresentante dell'ex Lille che è atteso a Milano nelle prossime ore. Mai come in questo momento, in casa rossonera si respira fiducia di arrivare alla fumata bianca di questa trattativa che ormai va avanti da parecchi mesi. Dietro a questo ottimismo c'è sicuramente il fatto che il Milan è pronto a mettere sul piatto un'offerta irrinunciabile: contratto fino al 2027 con ingaggio da 6,5 milioni di euro più 1,2 milioni di bonus.

SFORZO ECONOMICO - Si tratta di uno sforzo economico incredibile che testimonia quanto i rossoneri vogliano trattenere e blindare il loro giocatore più forte. In questa trattativa ci sono anche altri dettagli da sistemare, come per esempio la questione che riguarda la clausola rescissoria che attualmente è esercitabile solo nelle prime due settimane di luglio: resterà di 150 milioni oppure verrà modificata? Il prossimo incontro con Dimvula servirà a definire anche tutti questi dettagli.