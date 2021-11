CorSera - Rinnovo Pioli, siamo ai dettagli: contratto fino al 2024 con ingaggio raddoppiato

Il Milan non ha dubbi. Stefano Pioli non ha dubbi. Il club e l’allenatore proseguiranno insieme, a braccetto. Ed è giusto così. Perché non è soltanto una questione di risultati (ottimi, tra l’altro), ma anche di stile, quella che il coach emiliano ha dimostrato di avere in questi due anni trascorsi sulla panchina rossonera. Stile che si sposa con la filosofia della società milanista.

Fiducia, rinnovo e aumento

Ci sono tutti i presupposti, dunque, per (ri)convolare a nozze. Come riporta il Corriere della Sera, sono giorni caldissimi per il rinnovo del tecnico. Anzi, le parti sono ormai ai dettagli: Pioli firmerà un contratto biennale fino al 2024, con probabile opzione per una terza stagione, e avrà un netto aumento di stipendio. Attualmente guadagna 2.5 milioni di euro, col nuovo accordo arriverà a percepire fra i 3.5 e i 4 milioni.

Lavoro e metodi, soprattutto garbo

Una crescita sostanziosa, osserva il Corriere, ma più che corretta, meritata. La proprietà è soddisfatta del lavoro svolto da Pioli, il quale è riuscito a conquistare tutti con i suoi metodi e il suo garbo, dimostrando di essere all’altezza di un incarico per niente semplice. Il Milan non era messo benissimo prima del suo arrivo, ma la cura ha funzionato e se oggi i rossoneri sono tornati a competere per traguardi importanti il merito è proprio del mister.