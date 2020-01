CorSera - Theo vale già 50 milioni. Mezza Europa lo cerca ma l’agente assicura: "Resta al Milan"

I tifosi hanno un nuovo idolo. Il Milan un autentico punto di forza. Theo Hernandez è un pilastro della squadra di Srefano Pioli. A suon di gol e prestazioni impeccabili, il giovane esterno francese si è conquistato la stima del popolo milanista, che adesso lo ama. E che ha paura di perderlo. Già, perché il ragazzo si è messo in bella mostra e ora è corteggiato da mezza Europa.

AL POSTO GIUSTO - Ma il suo rappresentante, il manager spagnolo Manuel García Quilón, rassicura tutti: "Resterà dov’è - ha dichiarato ai microfoni del Corriere della Sera - il Milan è il posto giusto per lui, Theo ha bisogno di crescere e adesso si trova nella squadra ideale per farlo". In effetti, Hernandez, in rossonero, ha trovato una dimensione dentro il campo, ma anche fuori. È maturato e ora è tutta un’altra persona rispetto al bad boy che avevano conosciuto in Spagna. Il Milan gli ha dato grande chance e la sta sfruttando al meglio.

AFFARE SUPER - La metamorfosi tecnica è sotto gli occhi di tutti: oggi Theo Hernandez è il miglior terzino sinistro della Serie A e uno dei primi in Europa. Il club rossonero ha fatto un affarone: acquistato per 20 milioni di euro - su precisa indicazione di Paolo Maldini, che ha scommesso in prima persona sull’ex Real Madrid - oggi la sua valutazione è raddoppiata (siamo sui 50 milioni).