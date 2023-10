CorSera - Una sconfitta che pesa doppio: il Milan perde partita e testa della classifica

Il rientro dalla sosta per le nazionali è stato tutt'altro che felice per il Milan che ieri sera non ha perso solo la partita contro la Juventus, ma anche la testa della classifica: i rossoneri sono stati infatti sorpassati dall'Inter che ora è avanti di un punto dopo nove giornate. Ora il Diavolo dovrà stare attento anche al rilancio dei bianconeri, terzi a -1.

ROSSO DECISIVO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che analizza la sconfitta di ieri a San Siro del Milan: l'episodio chiave è stato ovviamente il rosso a Thiaw che ha lasciato in uno in meno i suoi compagni di squadra per oltre un tempo. Nella ripresa è arrivato poi il gol vittoria di Locatelli, in cui però è stata decisiva la sfortunata deviazione di Krunic. Nonostante l'inferiorità numerica, la formazione di Stefano Pioli ha giocato comunque una buona partita, anche se alla fine è arrivata una sconfitta.

SETTIMANA DI FUOCO - Con questo successo, la Juventus non si può più nascondere e ora c'è in corsa anche lei per lo scudetto, nonostante quello che dicono Allegri, i dirigenti e i giocatori biaconeri. Per il Milan, invece, è arrivata la seconda sconfitta in campionato dopo quella nel derby, ma i rossoneri devono voltare subito pagina perchè è iniziata una settimana di fuoco che porterà il Diavolo a due trasferte caldissime contro PSG e Napoli che potrebbero dire molto della stagione milanista.