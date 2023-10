CorSport - Attacco senza gol: numeri impietosi in Europa. L'infermeria non aiuta

L'ultima volta che i tifosi del Milan hanno esultato per un gol era a inizio mese, quando Pulisic insaccava alle spalle di Martinez il gol vittoria contro il Genoa. Da lì in poi due partite, due big match, due sconfitte: zero gol. La statistica si fa ancora più crudele se si pensa a quando è stata l'ultima volta che i sostenitori del Diavolo hanno gioito per un gol in Europa: 18 aprile, rete di Giroud contro il Napoli nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Da lì in poi zero gol in cinque gare europee consecutive. Un record negativo.

Campioni a secco

Nell'economia di un attacco in difficoltà, i primi a essere indagati sono le sue stelle. Sia Rafael Leao che Olivier Giroud, i goleador della squadra rossonera anche osservando l'andamento delle ultime stagioni in cui sono arrivati sempre in doppia cifra, stanno faticando più del previsto. Se per il bomber francese c'è la parziale scusante della carta di identità ma soprattutto di alternative non ancora all'altezza, per il giovane portoghese c'è la sensazione che gli manchi sempre qualcosa. Leao non segna da un mese, Giroud arriverà a due se non segnerà contro il Napoli. In tutto questo il più regolare sembra Christian Pulisic che ha distribuito equamente i suoi quattro gol anche se anche lui, quando la squadra è in difficoltà, non è ancora riuscito a prenderla per mano. Okafor ha fatto vedere buoni sprazzi ma Pioli lo vede più come esterno mentre Chukwueze e Jovic sono al momento nulli.

Le ragioni

Sicuramente trovare un'alternativa valida a Olivier Giroud durante l'estate, che avrebbe potuto con lui svolgere una sorta di staffetta, sarebbe stato opportuno ma c'è anche da dire che in queste ultime uscite, pur volendo, Giroud non potevi toglierlo. E il motivo non è tecnico o di gestione ma semplicemente di opportunità: contro il Psg i rossoneri si sono presentati senza Okafor affaticato e privi anche di Jovic che si è infortunato addirittura dalla panchina. La speranza è che contro il Napoli possano rientrare entrambi in panchina ma i rossoneri saranno destinati a partire ancora una volta con il 37enne francese reduce da 90 minuti pieni nella frustrante notte parigina. In attesa di capirne di più sugli infortunati, i rossoneri sperano di ritrovare il feeling con il gol proprio nello stadio dove hanno segnato l'ultima rete di Champions - guarda caso con Giroud - e dove la passata stagione ne hanno rifilati anche quattro al Napoli, guarda caso con doppietta di Leao.