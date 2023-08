CorSport - Cambio modulo e sviste individuali: la difesa rossonera è un cantiere. E il mercato può aiutare

Tra l'euforia per i nuovi acquisti e i primi segnali di una nuova era offensiva, in casa rossonera bisogna fare i conti anche con una retroguardia che, d'altro canto, ha concesso un po' troppo in questo precampionato. I motivi sono vari e, come spesso si ripete, non è detto che ciò che si vede in preseason si riverberi anche durante la stagione normale, nel bene e nel male.

Come scrive il Corriere dello Sport, il Milan ha subito un po' troppi gol per il numero di amichevoli disputate: 8 partite giocate, 10 gol incassati. Più di una a partita. Con la rivoluzione a cui il Milan è andato incontro quest'estate, a livello di modulo, ci si poteva aspettare un periodo di assestamento. Il passaggio al 4-3-3 sbilancia offensivamente la squadra che sugli esterni, ora, può contare su veri e propri attaccanti. Oltre a Leao sono arrivati Pulisic, Chukwueze e l'ibrido Okafor. I movimenti delle nuove frecce rossonere aprono di più il campo anche agli inserimenti di mezzali e terzini. La conseguenza è che la retroguardia, abituata a pressare alto, si ritrova spesso sola senza il supporto del centrocampo. Proprio su questo aspetto dovrà scervellarsi Pioli da qui a lunedì prossimo, giorno della prima in campionato a Bologna: come far sì che la sua formazione ritrovi equilibrio?

E' inutile stare qui ad analizzare tutti e 10 i gol subiti dal Milan nelle sue prime uscite stagionali (anche perché talvolta bisogna render merito all'avversario) ma è pur vero che, oltre a una difficoltà generale di reparto, si sono visti tanti errori individuali. E' stato il caso della partita contro il Real Madrid ma anche dei due gol messi a segno ieri mattina dal Novara. Dunque anche la concentrazione, con l'arrivo delle gare ufficiali, dovrà essere portata al livello superiore. Intanto il club valuta di intervenire sul mercato. Il reparto ha perso Gabbia (prestito secco al Villarreal) e non considera Caldara. Attualmente i due titolari sono Tomori e Thiaw: dietro di loro c'è Kalulu (che, però, è spesso impiegato come terzino) e Kjaer. Proprio il danese sembra quello più indietro di condizione e pare anche appesantito dal peso dell'età. Per non ritrovarsi in spiacevoli situazioni a stagione in corso, con tre competizioni da giocare, un aiuto all'attuale batteria di centrali sarebe gradito.