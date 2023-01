CorSport - De Ketelaere, occasione ghiotta in Coppa: col Toro da prima punta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi mesi spesso alla vigilia o nel giorno di una partita del Milan si è sentito dire "oggi è la gara di De Ketelaere" oppure "oggi Charles si sblocca". Mai come la gara di stasera tra Milan e Torino, però, valida per la Coppa Italia, la sensazione è che veramente il belga possa sfruttare questa titolarità per lasciare finalmente il segno sul prato di San Siro.

Vice-Giroud

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, oggi ci sarà un'altra chance dal primo minuto per Charles De Ketelaere. A Salerno il belga aveva giocato poco meno di mezz'ora e aveva fatto intravedere qualcosina di incoraggiante. Domenica contro la Roma è entrato negli ultimi 5 minuti, impalpabile nel finale horror che ha visto il Milan essere rimontato di due reti da una Roma modesta fino a quel momento. Questa sera il classe 2001 avrà a disposizione molto più minutaggio perchè Pioli gli consegnerà una maglia da titolare e, molto probabilmente, il ruolo di vice Giroud a cui verrà concesso un turno di meritato e necessario riposo. Il mister rossonero aveva detto che questa possibilità si poteva verificare in caso di bisogno e oggi alle 21 sarà proprio questo caso con il francese affaticato e Origi e Rebic ancora una volta fermi ai box.

E ora di mangiare

De Ketelaere, da punta dove l'anno scorso con il Bruges ha giocato diverse partite, cercherà di sfatare il suo grande tabù in maglia rossonera e che potrebbe aiutarlo, chissà, a sbloccarsi mentalmente: il gol. Il giovane belga dice ancora 0 alla casella reti se si guardano le statistiche di questa stagione in qualsiasi competizione disputata. Ancor più eloquente è il fatto che De Ketelaere sia l'unico attaccante della rosa del Milan a non aver trovato il gol. Per questo gonfiare la rete in una partita come questa potrebbe aiutarlo a superare fantasmi e incertezze. Il Milan e Pioli fanno affidamento su di lui e sul suo investimento e non intendono mollare dopo appena sei mesi ma adesso Charles deve inziare a dare dei risposti o, quantomeno, dei piccoli segnali.