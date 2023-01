CorSport - Giroud sei sempre tu: ancora il francese alla guida dell'attacco rossonero

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina il big match di domani sera tra Milan e Roma. La squadra rossonera ospiterà a San Siro alle ore 20.45 i giallorossi di Josè Mourinho reduci da una vittoria di misura sul Bologna e con una retroguardia molto compatta e difficile da battere nelle ultime giornate. A provarci ci sarà ancora una volta lui, l'instancabile Olivier Giroud.

Affamato

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, Olivier Giroud ha una voglia matta di tornare subito al gol con la maglia del Milan. A Salerno, mercoledì, con appena cinque giorni di allenamento nelle gambe dopo un Mondiale giocato da assoluto protagonista dall'inizio alla fine, il numero 9 rossonero ha provato in tutti i modi a buttare in fondo al sacco il pallone ma tra qualche imprecisione di troppo e un Ochoa formato extralusso il nome di Giroud non si è iscritto al tabellino dei marcatori. L'occasione per rifarsi arriverà subito per il miglior marcatore della storia della Francia che già domani sera contro la Roma potrà provare a gonfiare nuovamente la rete, questa volta davanti al suo pubblico. Un anno fa esatto Giroud apriva le danze proprio contro i giallorossi, proprio a San Siro nella vittoria per 3-1 che aprì un magico 2022: l'auspicio è chiaramente lo stesso.

Milan sulle spalle di Oli

Olivier, che forse dopo aver giocato un grandissimo Mondiale a 36 anni dalla prima all'ultima partita, si aspettava un rientro leggermente più soft dalle parti di Milanello, è costretto a fare gli straordinari. Ma non è un problema per lui che già nella prima parte di campionato ha sostituito con costanza e con tanti gol sia Divock Origi che Ante Rebic, entrambi anche in questo momento fermi ai box ancora per qualche giorno. Nella prima parte di stagione Giroud ha segnato cinque gol in A a cui vanno aggiunti tre assist e altre quattro reti di importanza capitale nel percorso in Champions. Ritrovare il gol contro la Roma incanalerebbe subito il 2023 sui binari giusti, oltre ad aiutare verosimilmente la squadra in una partita molto importante per la caccia al Napoli capolista.