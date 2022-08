CorSport - Ieri Thiaw, gli ultimi giorni Vranckx: il punto sul mercato rossonero

Con oggi compreso mancano tre giorni pieni alla conclusione della sessione estiva di calciomercato. I battenti chiuderanno il primo settembre e il Milan cerca ancora il colpo di coda. Dopo aver accolto ieri Malick Thiaw, la dirigenza rossonera si muove e cerca di far quadrare il cerchio anche per il centrocampista Aster Vranckx, classe 2002: con il Wolfsburg si sta cercando la soluzione definitiva.

Vranckx come Thiaw

Come riporta il Corriere dello Sport, ieri è stato il giorno del nuovo difensore del Milan Malick Thiaw, nella volata finale della sessione, potrebbero essere quelli di Vranckx. E chissà che lo scatto decisivo tra Milan e Wolfsburg non arrivi proprio durante la partita di oggi contro il Sassuolo (alle ore 18.30), proprio come sabato era successo per il centrale tedesco, di fatto annunciato al triplice fischio di Milan-Bologna. La dirigenza rossonera vuol rimpolpare il proprio reparto di centrocampo con un altro profilo. Aster Vranckx è un classe 2002 con vent'anni ancora da compiere che non rientra nei piani del club tedesco di appartenenza e che ha già giocato la Champions l'anno scorso. Il Wolfsburg lo valuta 13 milioni, il Milan sarebbe arrivato a offrire tra prestito oneroso e diritto di riscatto tra gli 11.5 e i 12 milioni. Non c'è grande distanza, insomma. L'obiettivo è ovviamente arrivare a giovedì con un centrocampista in più.

Baka deve uscire

Legato a questa situazione c'è anche il futuro di Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese al secondo anno di prestito dal Chelsea non rientrerebbe più nei piani di Stefano Pioli, come dimostrano gli zero minuti giocati in questa stagione. Prima di farlo uscire però, va fatto entrare un nome nuovo. Vranckx appunto. Finchè il Milan non chiude per il calciatore belga, difficile che Baka possa salutare la compagnia. Nella giornata di ieri si è ripreso a lavorare con il Chelsea per l'interruzione anticipata con il Chelsea. Tra i club interessati al giocatore, da qualche ora, si è fatto avanti con forza e decisione anche il Monza di Galliani e Berlusconi, che sarebbe una destinazione gradita al giocatore sia per motivi logistici che per quelli personali.