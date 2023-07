CorSport - Il mercato non è finito: uno-due con Musah e Calafiori. Quindi le uscite...

Nonostante i sette acquisti in un mese di calciomercato, con l'ottavo colpo in canna, il mantra dalle parti di via Aldo Rossi rimane lo stesso: il mercato non è finito. Da una parte c'è da chiudere Yunus Musah ma poi si cercherà di puntellare la rosa con il vice-Theo e magari altri innesti. Inoltre anche le cessioni fanno parte del mercato e, dopo aver riempito la rosa di nuovi giocatori, i rossoneri hanno bisogno di salutare gli esuberi.

Uno, due

Come scrive il Corriere dello Sport e come oramai si sottolinea da diverso tempo, anche su MilanNews.it, l'affare tra Milan e Valencia per Yunus Musah è prossimo alla sua conclusione. Con il week-end che ha messo un po' in ghiaccio le cose, da domani in poi ogni giorno potrebbe rivelarsi quello in cui il centrocampista americano sbarca finalmente a Milano dopo settimane di attesa. Il mediano ha sempre manifestato la sua volontà di vestire il rossonero e ha fatto pressing anche sul suo club. L'operazione si concluderà sui 18 milioni più bonus e presto Pioli avrà il suo terzo nuovo centrocampista della sessione. Chiuso Musah, Furlani e il team mercato non si fermeranno e sfrutteranno il mese d'agosto per qualche ritocco. Quello più importante riguarda il ruolo di vice-Theo Hernandez. In questo senso il nome preferito rimane sempre quello di Riccardo Calafiori, terzino del Basilea cresciuto nella Roma: i rossoneri, non appena verrà sistemata la partenza di Ballo-Tourè (deve decidere tra Bologna, Sassuolo e Werder Brema), presenteranno un'offerta al club svizzero che non dovrebbe avere richieste eccessive.

Saluti

Come detto il Milan dovrà iniziare anche a salutare chi non fa più parte del progetto rossonero. Se di Ballo si è già accennato, il primo a salutare la compagnia sarà però Ante Rebic che, nelle prossime ore, dovrebbe essere annunciato come un nuovo giocatore del Besiktas. I turchi sono anche sulle tracce di Junior Messias che dopo gli acquisti di Pulisic, Chukwueze e Okafor non potrà avere spazio in campo. In partenza, tra quelli rimasti a Milanello, ance Lazetic, Caldara e soprattutto Origi per il quale si cerca una sistemazione al più presto per liberarsi di un ingaggio pesante. Questione interessante anche quella legata a Charles De Ketelaere: si aspetta un'offerta ma non sarà facile, il Milan ha bisogno di almeno 28 milioni e sotto i 25 non vuole e non può scendere. Tra i presenti negli Stati Uniti anche Yacine Adli è destinato a salutare la compagnia mentre per Lorenzo Colombo potrebbe materializzarsi l'opportunità di un nuovo prestito in Serie A.