CorSport - Il Milan cade anche contro il Psv: tre esperimenti falliti. Luce Leao

Nel pomeriggio di ieri il Milan ha giocato ad Eindhoven contro il Psv l'ultima delle tre amichevoli in programma questo dicembre. L'esito della partita è stato netto in favore degli olandesi, un 3-0 senza appello. La squadra rossonera, pur con molte assenze, non ha convinto sotto quasi tutti i punti di vista ma soprattutto non hanno convinto alcune soluzioni provate da Pioli nell'arco dei 90 minuti.

Prove andate male

Come riporta oggi il Corriere dello Sport l'undici titolare che si vedrà a Salerno il prossimo 4 gennaio non sarà molto diverso da quello schierato ieri al Phillips Stadion, anche per forza di cose. Tra infortuni e rientri tardivi dal Mondiale, Pioli dovrà attingere da una rosa fortemente rimaneggiata. Nel freddo pomeriggio di Eindhoven, comunque, l'allenatore rossonero ha comunque voluto tentare qualche esperimento proprio per capirne l'affidabilità in vista di mercoledì. Il primo è stato Antonio Mirante tra i pali al posto di Tatarusanu: la prestazione del portiere 39enne però non è sembrata all'altezza della situazione e dunque rimane sempre un grande interrogativo sul ruolo di secondo in attesa che Maignan recuperi. A sinistra ha giocato Sergino Dest, sulla fascia di Theo Hernandez: per l'americano la gara di ieri è stata un po' un incubo con Madueke che ha imperversato e segnato due gol. E poi c'era Yacine Adli nel ruolo di vice-Leao che ha fornito una prestazione con qualche lampo isolato e nulla più.

Salvator Leao

Almeno per la fascia sinistra d'attacco Stefano Pioli non dovrebbe avere problemi all'Arechi: con più di una settimana di allenamento, Rafael Leao sarà pronto per essere lanciato dall'inizio, come gli compete. Il portoghese già nel pomeriggio di ieri quando è entrato per l'ultimo tratto di gara ha fatto già intravedere di essere in palla e di avere nei piedi e nelle gambe i soliti ottimi spunti. Le incognite rimangono Theo e Giroud che sono tornati ieri a Milanello e che verosimilmente saranno a disposizione a gara in corso. Come terzino Pioli potrebbe scegliere di adattare Calabria a sinistra e mantenere Desta a destra, dove è più abituato ad agire. In attacco invece probabilmente sarà Ante Rebic il titolare del ruolo di punta, almeno finchè Pioli non deciderà di mandare nella mischia il miglior marcatore della storia della Francia.