CorSport - Il Milan torna dove aveva cominciato: un Ibra in più per sbloccare Leao

vedi letture

Era il 4 gennaio e il Milan tornava in campo dopo la lunga e anomala pausa per il Mondiale in Qatar. I rossoneri erano ospiti della Salernitana all'Arechi e giocarono una bella partita che gli consentì di portarsi a soli 5 punti dal Napoli dominatore del campionato. Sembrava il preludio a un grande 2023 e invece il mese successivo a quella vittoria è stato uno dei peggiori della storia recente del Milan che ha vissuto un anno in un'altalena di incertezze.

Ancora Salerno

Questa sera, come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, il Diavolo torna a Salerno, lì dove il suo 2023 è iniziato: all'Arechi sarà l'ultima trasferta dell'anno solare e i rossoneri sperano che possa essere una partita che segni un nuovo inizio. La squadra di Pioli ha bisogno di continuità: l'andamento in campionato è stato un singhiozzo e la vittoria con il Newcastle - seppur abbia comportato la retrocessione in Europa League - sembra aver ridato linfa vitale ai rossoneri che con il Monza hanno messo in campo una delle migliori prestazioni stagionali. Ora, però, serve tutto quello che è mancato al Milan in questi primi mesi della stagione: la continuità. "Conosciamo i nostri punti di forza, e dalla partita di Salerno potremo capire se sta davvero per cominciare un nuovo campionato" ha detto Pioli in conferenza stampa. Il "nuovo campionato" passerà anche dal mercato di gennaio e dalla situazione degli infortuni. Sul primo Pioli non si è sbottonato ("la società conosce le nostre esigenze, ed è disponibile a intervenire"); sulla situazione medica ha espresso una speranza ("Speriamo di tornare presto alla normalità, per adesso c’è emergenza. Gli ultimi infortuni sono stati strani e particolari"),

Ibra&Leao, ancora

Ma la rinascita del Milan passa anche da due persone, una che determina in campo e un'altra che lo ha fatto per anni e che ora ci proverà dalla tribuna. Il Diavolo infatti si aggrappa ancora a Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic. Finalmente, negli ultimi due giorni, il nuovo Senior Advisor rossonero si è fatto rivedere dalle parti di Milanello per intraprendere il suo nuovo ruolo. Pioli ha commentato i primi passi della nuova vita di Zlatan: "L’ho visto motivato e curioso, è il solito: si sta approcciando a un ruolo diverso. Di sicuro è un valore aggiunto per me e per il club". Resta solo da capire quanto e come si tradurrà l'esperienza dello svedese per la squadra. Per cominciare Ibra è partito per Salerno con il gruppo e questa sera sarà in tribuna, per la prima volta in veste da dirigente. La speranza maggiore è che possa responsabilizzare tutti e ancora di più Leao, che già ha contribuito a far maturare molto negli ultimi anni. Il portoghese è imprescindibile per la squadra di Pioli ma il gol in campionato manca dal 23 settembre, giorno in cui segnò alla Lazio: spesso è determinante con tante giocate ma il Milan si aspetta i suoi gol. Come si aspetta anche di tornare alla vittoria in trasferta: l'ultima è stata al Ferraris contro il Genoa. Era il 7 ottobre.