CorSport - Leao ricarica le pile: rinnovo e rincorsa al Napoli

Rafael Leao è in vacanza e sta smaltendo le fatiche ma soprattutto le delusioni del Mondiale: il Portogallo è uscito a un passo dalla semifinale perdendo contro il Marocco e Rafa ha salutato il sogno di alzare la coppa, almeno per quest'anno. Dopo aver giocato poco in Qatar ma avendo comunque inciso molto, il 17 rossonero ora può pensare solamente al Milan con cui ha diversi obiettivi in sospeso.

Capitolo rinnovo

Come riporta il Corriere dello Sport, il rinnovo di Rafael Leao rimane ancora sul tavolo ed è un rebus che vuole essere risolto. E ci mancherebbe altro. Secondo quanto riportato la dirigenza rossonera, nelle persone di Maldini e Massara, sarebbe disposta anche a uno sforzo economico maggiore del previsto per blindare il maggior talento della rosa di Stefano Pioli. In questo senso vorrebbe dire arrivare fino a un'offerta di 6 o 7 milioni l'anno con i quali diverrebbe il calciatore più pagato di tutta la squadra. Gli aggiornamenti tra le parti continuano costantemente, in particolare con l'avvocato Ted Dimvula che è stato recentemente anche a Casa Milan per altri assistiti ma con cui non si sarà persa certamente l'occasione di fare il punto su Leao. Tra tutti i discorsi economici e sulla volontà che si possono fare, sullo sfondo rimane sempre la multa da pagare allo Sporting il vero grande ostacolo di questa trattativa.

Obiettivo bis

In tutto questo la testa di Leao dovrà essere più che mai concentrata sul campo, soprattutto nel mese di gennaio quando il Milan si troverà di fronte a quattro settimane che rischiano di essere decisive per il prosieguo del campionato rossonero, visti i tanti impegni ravvicinati e importanti. Il '99 portoghese in quattordici presenze in Serie A in questa stagione ha già fatto registrare 6 gol e 5 assist: un conto che non è affatto male ma che, secondo chi lavora al Milan, in primis Pioli, può essere ancora migliorato di molto. I margini di Leao rimangono enormi e per dare la caccia al Napoli, che gode di un vantaggio di 8 punti, servirà un Rafa extralusso. Il 17 intanto tornerà direttamente a Milanello dopo le vacanze e preparerà con la squadra l'amichevole del 30 contro il Psv oltre che la sfida di campionato contro la Salernitana.