CorSport - Leao sta diventando grande. Presto nuovo incontro per il rinnovo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sarà stata la voglia di spaccare il mondo dopo un Mondiale vissuto da seconda linea - nonostante ottime prestazioni - sarà che a gennaio parte sempre con il piede giusto (terzo gol consecutivo alla prima del nuovo anno), ma Rafael Leao a Salerno è sembrato proprio un giocatore cresciuto ulteriormente e ancora con tantissimi margini di crescita. Motivo in più per sognare la rimonta sul Napoli, motivo in più per sognare il rinnovo.

Diligente

Come precisa questa mattina il Corriere dello Sport, la gara dell'Arechi contro la Salernitana ha riconsegnato a Pioli un Leao in formato extralusso con il portoghese che ha ripreso dove aveva lasciato: con un gol dopo pochi minuti. Oltre alla rete, il 17 rossonero ha mostrato sul campo anche tutte le sue doti balistiche e tecniche che lo hanno reso e lo rendono il giocatore più forte e determinante della rosa rossonera. Ma quello che, se possibile, ha rubato ancora di più l'occhio, è stato il suo impegno dal punto di vista tattico. Mai come a Salerno si era visto un Leao così disciplinato tatticamente e Pioli non ha perso occasione per rimarcarlo, evidenziando come la partita del portoghese contro la Salernitana sia stata la migliore di Rafa da quando il mister è alla guida del Milan. Non poco, considerando quanto Leao è stato determinante nella scorsa stagione. Ma è evidente che la differenza, per Pioli, l'ha fatta proprio l'atteggiamento in campo del portoghese sempre sul pezzo e dentro la partita, come gli si chiede da tempo.

Doppio obiettivo

Adesso Leao ha fame. L'esperienza in Qatar con il Portogallo in cui è stato messo ai margini nelle gerarchie della squadra giocando meno di 90 minuti in 5 partite ma segnando comunque 2 gol, hanno probabilmente fatto capire a Rafael quanto è importante per il Milan e quanto lui possa ancora migliorare per essere considerato tra i top assoluti a livello mondiale. La fame vista a Salerno ora Pioli vuole vederla anche domenica sera quando il Milan tornerà a giocare a San Siro contro la Roma, una partita tesa e difficile contro un allenatore che potrebbe essere anche il prossimo CT nel Portogallo di Leao. In tutto questo c'è anche la partita del rinnovo che si sta giocando e che sembra che stia prendendo una piega assolutamente positiva: dopo le parole incoraggianti di Pioli e Tonali, è cresciuto l'ottimismo in Casa Milan con il club che sarebbe disposto a sfondare il tanto agognato muro dei 7 milioni. Settimana prossima è previsto un nuovo incontro con Ted Divmula, avvocato francese che cura gli interessi del giocatore.