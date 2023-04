CorSport - Leao, testa in campo ma fuori aumenta l'ottimismo: vuole rimanere

Anche in giorni così delicati per il Milan, sportivamente parlando, tiene banco il discorso relativo al rinnovo di Rafael Leao che chiaramente sta a cuore a tutti i tifosi rossoneri e non solo. Le ultime indiscrezioni, e non solo quelle, danno segnali incoraggianti e positivi verso un accordo che potrebbe essere più vicino. Ma Rafa, adesso, è concentrato sul campo.

Come riferisce il Corriere dello Sport, prima di tutto Rafael Leao è concentrato sul campo. Oggi non sarà sul rettangolo verde a partire dal primo minuto contro il Bologna perché Pioli ha deciso di risparmiare, almeno all'inizio, lui e gli altri titolari, ma martedì sarà presente eccome al Maradona e avrà il compito di trascinare i suoi compagni verso un sogno chiamato semifinale di Champions. La testa del portoghese oggi è fissa su questo obiettivo che, più in generale, è quello di confermare i rossoneri nella massima competizione europea anche nella prossima stagione sportiva. Per questo il Milan ne ha bisogno al 100% della forma fisica ma anche psicologica: la posta in gioco è davvero tanta.

Ottimismo

Ma anche fuori dal campo arrivano notizie assolutamente incoraggianti per quanto riguarda il rinnovo di contratto del numero 17. Secondo alcune indiscrezioni lo stesso Rafa avrebbe, nei giorni scorsi, confermato all'interno dello spogliatoio la sua volontà di rimanere in rossonero, che è un elemento da tenere in considerazione in situazioni come queste ma che può non essere determinante come sanno bene i tifosi rossoneri. Nonostante il Milan sia concentrato sul campo, Maldini e Massara fanno il loro lavoro e continuano il filo diretto, perlopiù telefonico, con l'entourage del calciatore portoghese per arrivare a una soluzione. Lo stesso Maldini prima del Napoli in Champions ha parlato con positività. Il problema, come è noto ed è stato ripetuto fino allo sfinimento, è principalmente il risarcimento da pagare allo Sporting: 19 milioni di euro. Il Milan è solo spettatore, tanto dipenderà dal Lille.