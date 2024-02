CorSport - Mbappè-Real, effetto domino: in estate assalto del PSG a Leao

vedi letture

Nelle ultime ore il mondo del calcio è stato scosso dalle voci sempre più insistenti secondo cui Kylian Mbappè, fuoriclasse tra i migliori del mondo, lascerà il PSG quest'estate alla fine del suo contratto e firmerà con il Real Madrid, club in cui ha sempre dichiarato di voler giocare. Un movimento che, se dovesse concretizzarsi, interesserà anche il Milan da vicino. La questione è semplice: i parigini, per sostituire Mbappè, hanno Rafael Leao come primissimo obiettivo.

In cima alla lista

Secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport, il nome di Rafael Leao è in cima alla lista dei desideri parigini, nell'eventualità in cui Mbappè dovesse effettivamente firmare a parametro zero - per oltre 400 milioni nei prossimi cinque anni - con il Real Madrid. Che il numero 10 rossonero fosse gradito al PSG già da tempo, è noto: anche perché a dirigere la squadra di Parigi c'è Luis Campos che, all'epoca, portò proprio Leao dallo Sporting Lisbona al Lille. Secondo quanto riportato il PSG potrebbe presentare una mega offerta quest'estate e gli esperti di mercato del club francese hanno già avuto modo di visionare da vicino le gesta di Leao, nella doppia sfida di Champions League in cui il portoghese ha fatto anche un gol bellissimo.

Clausola

Mbappè o non Mbappè, un'eventuale trattativa sull'asse Parigi-Milano ruoterà prima di tutto intorno alla clausola rescissoria da 175 milioni che i rossoneri hanno inserito nell'ultimo rinnovo di contratto - siglato meno di un anno fa - con Leao. Davanti a questa cifra i compratori dovrebbero scoraggiarsi ma, allo stesso modo, è risaputo come il PSG non si faccia problemi a mettere mano al portafogli, anche per cifre molto elevate. La sensazione è che da Parigi potrebbero arrivare una serie di offerte da cento milioni e che il Milan, a quel punto, dovrà ragionare se accettarle o meno. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. Una cosa, però, ormai si sa: il club rossonero se arriva una giusta offerta non considera nessuno incedibile, il caso di Tonali la scorsa estate lo insegna. Certo Leao non ha mai espresso il desiderio di andare via ed è anche il più pagato della rosa, ma se da via Aldo Rossi dovessero ritenere un'ipotetica offerta congrua, potrebbero accettarla e impostare la campagna acquisti di conseguenza.