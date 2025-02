CorSport - Milan a rischio fallimento. Ibra sprona i suoi: vuole evitare un clamoroso euroflop

vedi letture

Questa sera il Milan non ha altro risultato al di fuori della vittoria. Certo, l'1-0 dell'andata complica i discorsi qualificazione per la formazione di Sergio Conceiçao, ma è grazie a serate del genere che il Diavolo ha formato il suo DNA Europeo.

Vincere per ribaltare completamente la situazione e staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. È questo quello che Zlatan Ibrahimovic ha difatti ordinato alla squadra, all'appuntamento con la partita più importante della stagione (per il momento). Se le cose non dovessero andare come il Senior Advisor di RedBird si auspica, per il Milan potremmo parlare di un clamoroso euroflop, oltre che di un vero e proprio fallimento come scritto questa mattina anche da Il Corriere dello Sport.

Un risultato negativo potrebbe incidere non solo sulle casse del club, dato che in ballo ci sono circa 11 milioni di euro per il passaggio del turno, ma anche sulla stagione di questo Milan, che stasera ha la possibilità di dimostrare tanto, soprattutto a livello di carattere ed orgoglio.

Appuntamento dunque alle 18.45, a San Siro, con i circa 5mila tifosi del Feyenoord che dovranno fare i conti con i restanti 50mila rossoneri, pronti a spingere il Milan verso il passaggio del turno. O almeno questo è quello che spera Zlatan Ibrahimovic.