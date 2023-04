CorSport - Milan, campionato e Champions per blindare l'Europa: vietato sbagliare

Come riferisce oggi il Corriere dello Sport, il futuro del Milan potrebbe dipendere non poco dalle prossime tre partite che la squadra di Pioli dovrà affrontare in campionato. I rossoneri domani ospitano l'Empoli a San Siro per dare continuità alla stratosferica vittoria del Maradona dello scorso weekend e per prepararsi in vista dell'andata dei quarti proprio contro il Napoli. Tra la prima e la seconda sfida europea con i partenopei, il Milan sarà atteso a Bologna in una gara che si preannuncia la più difficile delle prossime tre in campionato sia per il valore dell'avversaria che per la sua calendarizzazione. Infine, quando un verdetto sui quarti di Champions sarà stato emesso dal campo, il Milan ospiterà il Lecce in casa, squadra capace di fermare all'andata Leao e compagni.

In bilico

Come detto nei prossimi 20 giorni il Milan si gioca il suo futuro e in particolare mette in bilico le sue speranze europee, in tutti i sensi. Da un lato la Champions vera e propria in cui la formazione di Pioli si misurerà senza pressioni e con tutto da guadagnare, come ha fatto fino a questo momento e come è risucita a fare benissimo con il Tottenham. Dall'altro lato c'è l'esigenza di non fallire il piazzamento tra le prima quattro e le prossime tre gare, anche se arrivano mescolate alle sfide con il Napoli, sono cruciali. Tre partite sulla carta semplici che per il Milan, quest'anno, si sono rivelate le più ostiche e che potrebbero dare un boost di fiducia e soprattutto punti in vista del rush finale che inizierà a fine aprile con la trasferta dell'Olimpico contro la Roma.