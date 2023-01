CorSport - Milan, oggi a Lecce inizia la settimana decisiva. Giroud guida ancora l'attacco

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Questo pomeriggio alle 18 il Milan sarà in campo al Via del Mare di Lecce per affrontare la squadra pugliese, in buona forma in questo 2023, e per ripartire dopo le ultime due partite choc. Si apre con oggi per i rossoneri una settimana di fuoco dove passerà molto della stagione degli uomini di Pioli che si giocheranno il primo trofeo e dovranno tentare di mantenere aperto il discorso scudetto.

Tutte le strade partono da Lecce

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, le ultime due partite disputate dal Milan hanno minato un po' le certezze dei rossoneri che hanno prima dilapidato un sicuro vantaggio di due gol con la Roma in campionato, facendosi rimontare con due situazioni da palla inattiva nell'arco di sei minuti, poi qualche giorno dopo sono usciti dalla Coppa Italia agli ottavi di finale (il primo turno disputato) contro il Torino al termine di una prova opaca e incolore. Lecce, dunque, rappresenta per i rossoneri un punto di svolta molto importante. Alla luce della vittoria del Napoli di ieri sera e della settimana appena trascorsa, i rossoneri non possono davvero più sbagliare in campionato e in generale non possono commettere altri passi falsi se non vogliono dichiarare aperto lo stato di emergenza. Pioli lo sa molto bene ed è per questo che ha deciso di passare la notte a Milanello con la squadra dopo la partita con il Toro, spiegando così la sua scelta: "Faccio fatica ad aspettare il giorno dopo quando c'è qualcosa che non va. Ho preferito parlare subito con i miei per spiegare cosa fare meglio e per far riposare bene tutti".

Giroud tira la carretta

Quella che si apre oggi sarà una settimana davvero cruciale per la stagione del Milan che si giocherà due trasferte ostiche in campionato, a Lecce oggi e a Roma contro la Lazio martedì 24, ma in mezzo dovrà contendersi anche il primo trofeo della stagione: a Riyad contro l'Inter c'è in palio la Supercoppa Italiana. Questo pomeriggio, in Puglia, il riferimento offensivo sarà ancora una volta lui, Olivier Giroud. Dopo un anno fantastico, concluso con un ottimo Mondiale, all'età di 36 anni il francese è il faro dell'attacco rossonero con Ibra di cui ancora non si molto a livello di recupero e con Origi e Rebic che fanno avanti e indietro dall'infermeria. Il recupero, almeno dalla panchina, dell'attaccante belga è fondamentale oggi perchè può garantire a Giroud di tirare un po' il fiato nel secondo tempo in vista del derby saudita. Il gol in rossonero a Giroud manca dal 5 novembre con lo Spezia: oggi proverà sicuramente a tornare in rete. Oltre a Origi il Milan riabbraccia anche Messias, già comparso in Coppa, e Simon Kjaer. A centrocampo Aster Vranckx sembra in vantaggio su Pobega per sostituire Tonali, squalificato.