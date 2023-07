CorSport - Milan, tutto su Chukwueze: si prova l'affondo per l'esterno del Villareal. L'alternativa rimane Kamada

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Non solo il centrocampo, il Milan vuole migliorarsi anche sulla trequarti. Sono due i nomi a disposizione sul mercato: uno è Dichi Kamada, che ha terminato il suo contratto con l'Eintracht Francoforte e che sarebbe un'idea a zero. L'altro nome invece è Samuel Chukwueze, esterno destro del Villareal in scadenza la prossima estate. Il Milan osserva entrambi i giocatori, ma potrà prenderne soltanto uno dopo l'acquisto di Loftus-Cheek che è andato ad occupare uno slot per gli extracomunitari.

Le cifre

Il Milan fa sul serio per Chukwueze, scrive il Corriere dello Sport. Stefano Pioli vorrebbe un esterno tecnico e rapido sulla destra, che possa saltare l'uomo e segnare sulla fascia opposta a quella di Rafa Leao. I contatti tra le parti continuano per provare ad abbassare le richieste economiche del Villareal, che spara 30 milioni, mentre i rossoneri, forti anche del sì del giocatore, vorrebbe chiudere l'affare attorno ai 20 milioni di euro.

L'alternativa

Non dovesse andare in porto l'operazione che porterebbe Chukwueze al Milan, allora i piani del Milan virerebbero su Daichi Kamada. Il giapponese è stato bloccato da oltre un mese con un contratto quadriennale a tre milioni di euro annui, ma attualmente si registra una fase di stallo tre le parti. Come detto in precedenza, motivo legato allo slot extracomunitario che può occupare il Milan.