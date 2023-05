CorSport - Passo da salvezza in campionato: il Milan non può più sbagliare

MilanNews.it

Il pareggio con la Cremonese di mercoledì sera ha portato il Milan ufficialmente in una situazione di allarme. I rossoneri sono finiti al sesto posto in classifica, superati anche dall'Atalanta, e ora non hanno più margine di errore nelle ultime cinque giornate di campionato, che saranno anche attraversate dalla doppia sfida all'Inter in Champions.

2023, che disastro!

Il nuovo anno solare del Milan, che era cominciato il 4 gennaio con una bella vittoria sulla Salernitana e la convinzione di poter quantomeno impensierire il Napoli per lo scudetto, si è rivelato disastroso. I rossoneri nel 2023, complice un gennaio da horror ma anche la poca continuità di risultati tra metà febbraio e oggi, stanno mantenendo una rendimento da zona salvezza. Un colpo abbastanza basso per la squadra Campione d'Italia in carica che da gennaio a oggi ha fatto solamente 25 punti in 18 partite in Serie A, con una media abbastanza bassa di 1.39. Un rendimento non accettabile che di fatto ha risucchiato la squadra di Pioli nella corsa Champions e, a oggi, a rischio anche per la qualificazione in Europa League. Il banco ha visto diversi imputati nelle scorse settimane: l'ultimo colpevole è il turnover eccessivo.

Finale tosto

Da oggi al 4 giugno il Milan avrà un calendario tostissimo. Due saranno i confronti diretti con altre squadre immischiate nella corsa per la Champions: il primo, cruciale, è in programma domani a San Siro alle 15 contro la Lazio che, a gennaio, sconfisse i rossoneri con un 4-0 senza appello. Poi alla penultima giornata arriverà la Juventus che ospiterà i rossoneri a Torino in quella che già oggi si preannuncia una partita decisiva. In mezzo i rossoneri avranno tre squadre in lotta per non retrocedere. Prima lo Spezia la cui difficoltà maggiore è la posizione tra i due euroderby, poi la Sampdoria ultimissima e ormai con un piede in Serie B e infine, all'ultimissima giornata, l'Hellas Verona che potrebbe ancora avere qualche chance di salvare la categoria. Il rendimento del Milan con le "piccole", però, non può far stare tranquilli e anche in queste gare bisognerà cambiare registro se si vorrà centrare la massima competizione europea anche l'anno prossimo.