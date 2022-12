CorSport - Rinnovo Leao, l'incontro dopo Natale. Pronti 7 milioni a stagione

MilanNews.it

Stanno per finire le vacanze di Rafael Leao che, dopo le fatiche del Mondiale in Qatar, si sta godendo gli ultimi scampoli di riposo prima di rituffarsi nel mondo rossonero per la seconda parte di stagione. La partita che giocherà il portoghese sarà doppia: in campo per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi sportivi; fuori, con a dirigenza, per trovare un accordo sul rinnovo di contratto.

L'offerta

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, Maldini e Massara avranno nuovi incontri con l'entourage di Leao a partire da dopo le festività natalizie. Per l'anno nuovo, per esempio, è fissato un nuovo incontro con l'avvocato Ted Dimvula con cui il Milan è in buoni rapporti e da cui bisognerà passare per prolungare il contratto di Leao. L'offerta del club è coraggiosa e riconosce il valore del talento che ha in rosa: 7 milioni a stagione, fino al 2027, per uno stipendio che verrebbe quadruplicato rispetto a quello attuale e che renderebbe Leao il giocatore di gran lunga più ricco della rosa. Uno strappo alla regola che però non creerebbe problemi all'interno dello spogliatoio: tutti sanno che Rafa è l'uomo in più della squadra e tutti vorrebbero che il 17 rimanesse ancora a lungo in rossonero.

Aiutare con la multa

Ma l'ostacolo maggiore che si frappone tra il Milan e Leao è noto da tempo: il contenzioso che il giocatore ha con lo Sporting Lisbona secondo cui Rafa deve pagare una multa dal valore non indifferente al club portoghese. I rossoneri vogliono aiutare Leao nell'assorbire i costi di questa penale da scontare e proveranno a offrire dei bonus e dei premi che lo possano aiutare a coprire almeno in parte questa spesa. In tutto questo, sullo sfondo, attendono voraci diverse formazioni di Premier League ma soprattutto il Chelsea e lo United che più avrebbero mostrato interesse. La linea del Milan, però, rimane sempre la solita: chiunque voglia comprare Leao deve scollinare il muro dei 100 milioni, sennò Maldini e Massara neanche si siederanno al tavolo.