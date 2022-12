Dai 100 gol con il Milan ai record in Champions: ecco gli obiettivi di Ibra

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic ha una voglia matta di tornare in campo. Servirà ancora un po' di pazienza, ma il suo rientro è sempre più vicino. Il recupero dopo l'operazione di maggio al ginocchio procede a gonfie vele e la speranza a Milanello è di rivederlo presto in gruppo in allenamento e soprattutto tra i convocati di Stefano Pioli.

VOGLIA DI GIOCARE - Alla sua età e dopo un infortuno così grave, Ibra non si può permettere di affrettare troppo i tempi e rischiare nuovi problemi fisici. Per questo tornerà in campo solo nel momento in cui starà bene e sarà al 100%. Anche perchè lui per primo vuole giocare solo se potrà essere ancora decisivo e utile alla squadra. Oltre a vincere ad aiutare il Milan a vincere qualcosa anche quest'anno, Zlatan è a caccia di alcuni obiettivi personali da raggiungere, soprattutto in Champions League: se dovesse scedendere in campo contro il Tottenham il prossimo 14 febbraio, infatti, l'attaccante rossonero diventerebbe il quinto giocatore più anziano a giocare una partita di Champions (quel giorno Ibra avrà 41 anni, 4 mesi e 11 giorni). Ai primi quattro posti di questa speciale classifica ci sono quattro portieri, dunque Ibrahimovic sarebbe il primo giocatore di movimento.

OBIETTIVI E RECORD - Se oltre a giocare dovesse riuscire a segnare anche un gol, il numero 11 rossonero diventerebbe il marcatore più anziano nella storia della Champions, primato che attualmente appartiene a Francesco Totti che siglò una rete al CSKA Mosca a 38 anni, un mese e 29 giorni. Ibrahimovic è poi a quota 48 gol nella massima competizione europea per club, quindi a un passo da quota 50 (entrerebbe nella Top 10 dei migliori marcatori in Champions). C'è infine anche un altro traguardo personale che lo svedese spera di raggiungere entro la fine di questa stagione, vale a dire i 100 gol con la maglia del Milan in tutte le competizioni: a Zlatan mancano otto gol, non sarà facile, ma Ibra ha già dimostrato più volte che per lui nulla è impossibile.