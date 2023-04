Dai rigori di Rio Ave alla semifinale di Champions in appena due anni e mezzo: il progetto Milan funziona alla grande

MilanNews.it

Il 1° ottobre 2020 il Milan giocava in casa del Rio Ave e, dopo una serie infinita di rigori, si qualificava alla fase a gironi dell'Europa League. Ieri, dopo appena due anni e mezzo (929 giorni per l'esattezza), i rossoneri hanno conquistato il pass per le semifinali di Champions League. Un grande traguardo che il Diavolo non raggiungeva da 16 anni e che testimonia ancora di più quanto funzioni il progetto che il club di via Aldo Rossi ha iniziato da quattro anni con Elliott e che ora sta proseguendo con RedBird.