Dalla Turchia - Fenerbahçe pronto ad alzare l'offerta al Milan per Krunic: 7 milioni. E Dzeko chiama Rade...

L'interesse del Fenerbahçe per Rade Krunic è concreto, tanto che i turchi hanno già raggiunto un accordo con il giocatore sulla base di un contratto da oltre tre milioni di euro annui e hanno già presentato un'offerta al Milan da 5 milioni di euro, che è stata però rifiutata. Il club di Istanbul però non demorde ed è pronto a presentare nei prossimi giorni una nuova proposta (più alta) al Diavolo.

NUOVA OFFERTA - A riferirlo è il portale turco Fanatik che spiega che il Fenerbahçe aumenterà la sua offerta e arriverà a mettere sul piatto 7 milioni di euro, a condizione che il pagamento possa avvenire a rate e non in un'unica soluzione. Da capire cosa deciderà di fare il Milan: la sua richiesta è di 12 milioni di euro, ma anche Krunic starebbe spingendo per essere ceduto e quindi i rossoneri potrebbero essere "costretti" ad abbassare leggermente le proprie pretese e andare incontro ai turchi. La sensazione è che comunque servirà un ulteriore sforzo anche del Fenerbahçe per arrivare alla fumata bianca.

LA CHIAMATA DI DZEKO - Come detto precedentemente, il club di Istanbul ha già un accordo con Krunic e il merito è anche dell'intervento di Edin Dzeko (oltre ovviamente dell'importante ingaggio offerto): sempre Fanatik, infatti, riferisce che nei giorni scorsi l'ex attaccante di Roma e Inter, che si è trasferito nel club giallonero questa estate, ha chiamato il suo connazionale e compagno nella nazionale bosniaca per convincerlo a raggiungerlo in Turchia. E sembra esserci riuscito percè Krunic starebbe spingendo per trasferirsi al Fenerbahçe.