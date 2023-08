De Ketelaere all'Atalanta: l'ultima offerta conviene anche, considerando la volontà chiara del Milan

Nella settimana appena trascorsa il Milan ha completato l'acquisto, con tanto di ufficialità e primo allenamento, di Yunus Musah, ottavo colpo del calciomercato in corso. Non solo nuovi arrivati, però: c'è stato spazio anche per intavolare una cessione molto importante che sarà definita totalmente - e di conseguenza anche ufficialmente - in queste ore.



L'offerta

Charles De Ketelaere è, infatti, ad un passo dal trasferisi all'Atalanta. L'ultima proposta ha più che convinto il Milan a 'rischiare' sull'arriverci al calciatore belga: 3 milioni per il prestito oneroso con ingaggio pagato dai bergamaschi, 23 milioni per il riscatto, più 4 di bonus più il 10% sull'eventuale futura rivendita, a fronte dei 35 investiti dal Milan nella passata stagione. L'accordo tra le società era stato già trovato nei giorni scorsi: al Milan serve cedere De Ketelaere e a De Ketelaere serve ritrovare slancio, tanto che il numero 90 ha praticamente accettato - e lo comunicherà nelle prossime ore - il trasferimento a Bergamo.

L'idea del Milan su De Ketelaere, d'altronde, è piuttosto chiara: il club rossonero non ha più molta fiducia nella sua esplosione, considerando quanto fatto - anzi, non fatto! - nella passata stagione e l'andazzo con cui è cominciata quella nuova, con il passaggio al 4-3-3 che, di fatto, esclude tatticamente la presenza di un trequartista con un passo e un atletismo ridotto come il numero 90.