De Ketelaere-Ziyech: offerta esplorativa per il belga. La chiave per Hakim è l'obbligo di riscatto

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Ci stiamo facendo tutti la bocca e le notizie che arrivano in merito sono croccanti. Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech sono i due nomi bollenti del mercato rossonero, che ha spostato il centro di gravità della sua strategia primaria sulla trequarti. E a ben pensarci, analizzando doti tecniche, anagrafiche e investimenti che il Milan sta imbastendo per i due, siamo davanti all’esempio più coerente della mentalità di costruzione della squadra che è stata sviluppata lungo gli ultimi tre anni solari da Paolo Maldini, Ricky Massara e dalla proprietà. Una competitività sostenibile, fatta di giocatori forti che possano dare il loro contributo dentro un processo architettonico sapientemente portato avanti da Stefano Pioli con il lavoro quotidiano sul campo.

De Kete: offerta esplorativa e voglia di prenderlo

Riavvolgendo il nastro, il nome di Charles De Ketelaere non è nuovo nelle segrete stanze dei bottoni di casa Milan. Le prime relazioni con il pallino verde sono arrivate due anni fa, quando Charles era un potenziale wonderkid su Football Manager. Ma le previsioni del virtuale sono state rispettate nella realtà dei fatti dal giocatore del Bruges che, nel mentre, è stato inserito nella lista dei giocatori da prendere fino a diventare la pick numero uno per il rapporto qualità-età-costo dell’investimento. Non è un mistero che la proprietà abbia sempre aperto a questo tipo di spese piuttosto che impegnare tanti soldi per profili alla Higuain. La prima offerta è stata presentata: 20 milioni più 5 di bonus. Il Bruges ne chiede almeno 10 in più. Ciò che filtra è che questa sia stata un’offerta esplorativa per capire lo stato dell’arte della situazione, con Maldini e Massara che torneranno presto alla carica. Pioli ha dato il suo ampio parere positivo al ragazzo e sa che può essere quel profilo che gli manca nei tre dietro la prima punta.

Ziyech, istant player di qualità

Il rovescio della medaglia, forgiata però con la lega della qualità, è rappresentato da Hakim Ziyech. Il marocchino ha dato ampia disponibilità al passaggio al Milan, ritenuta piazza e progetto a lui graditi. Il sorrisino di Pioli in conferenza stampa sul suo nome non può non essere un indizio di come anche lui sia stato una richiesta specifica, individuata già un anno fa e che ha trovato maggior sponda in questo mercato. Prestito oneroso con obbligo di riscatto a 25-27 milioni può essere la chiave di svolta per portare l’ex Ajax a Milanello in tempi relativamente brevi. 29 anni, mancino di qualità pazzesca, con un buon numero di gol, assist e giocate chiave nei piedi e nella mente. Il Milan si muove in maniera importante e oggi, cortesemente, non è il momento di fare troppo gli schizzinosi. Perché l’accoppiata De Ketelaere-Ziyech unita a Leao comporrebbe una trequarti da paura.