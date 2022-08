Decisivo anche se (ancora) non al top: Leao stella del Milan. E Pioli fa bene a 'insistere'

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ha ancora mostrato il massimo del suo potenziale, anche perché, come ripete spesso mister Pioli, il 'suo massimo' deve ancora raggiungerlo, ma Rafael Leao sa essere molto spesso decisivo: contro il Bologna, d'altronde, il talento portoghese ha messo a referto un gol e un assist (bellissimo), risultando essere tra i migliori in campo della sfida coi felsinei.



Critiche (in)generose

Eppure, nelle due settimane precedenti al match di ieri, erano arrivate tante critiche per il 17. 'Colpa' di un atteggiamento un po' superficiale? 'Colpa' di non aver segnato né fatto assist per 180 minuti nonostante la squadra abbia comunque raccolto 4 punti? A livello mediatico, sì, ma le sue prestazioni sono sempre state potenzialmente decisive. Anche quando non fa la sua miglior partita, Leao trova sempre il modo di mettersi in mostra; poi pure i grandi campioni non entrano nel tabellino tutte le partite... e Leao è ancora in potenza tale.



Aspettative raggiungibili

È chiaro, comunque, che da lui ci si aspetti sempre la giocata della partita. Le aspettative, d'altronde, le ha alzate lui venendo nominato miglior giocatore della scorsa Serie A e tra i 30 finalisti del Pallone d'Oro: ha tutte le qualità per mantenersi su questi standard e, anzi, per migliorarsi ancora. "Tutti noi abbiamo alzato le aspettative, siamo noi i primi a pretendere tanto. Non ho dovuto - ha confessato Pioli in conferenza post Bologna - parlare con Rafa in questi ultimi giorni. Insisto con lui, non deve smettere di continuare a lavorare per migliorarsi. Anche ai giocatori forti possono capitare giornate storte, ma sui suoi atteggiamenti non ho mai avuto dubbi. Vedo la squadra con gli occhi giusti e degli allenamenti bellissimi".