Emergenza a centrocampo, le combinazioni a disposizione di Gattuso per sostituire Bakayoko e Kessie

I rientri di Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio hanno permesso al Milan di lasciarsi alle spalle l’emergenza in difesa, vissuta nelle ultime settimane. Una tranquillità che, tuttavia, è durata meno di novanta minuti. L’espulsione di Bakayoko e l’ammonizione di Kessie in Bologna-Milan hanno, infatti, creato una nuova emergenza, questa volta a centrocampo. Le due squalifiche privano Gattuso di altri due giocatori in mezzo al campo, oltre agli infortunati di lungo corso Bonaventura e Biglia. Sono bastati, dunque, un cartellino rosso e uno giallo per evidenziare, ancora una volta, la necessità del Milan di rinforzarsi in mezzo al campo, dove la coperta al momento è corta. Prima del mercato, tuttavia, ci sarà la Fiorentina per cui Gattuso dovrà inventarsi un tridente, o una coppia, di metà campo inedita in Serie A.

BERTOLACCI E MAURI – Andrea Bertolacci e Josè Mauri rappresentano, al momento, l’ipotesi più concreta per superare le assenze di Bakayoko e Kessie. Tra le seconde linee, infatti, l’ex Genoa e l’ex Parma sono quelli che in stagione hanno collezionato il minutaggio maggiore, seppure Bertolacci non ha ancora fatto il suo esordio stagionale in Serie A ma è sceso in campo soltanto in Europa League. Diverso il discorso di Mauri che, dopo l’esordio europeo, ha collezionato anche una cinquantina di minuti in campionato.

IPOTESI MONTOLIVO – Tra le seconde linee del Milan per il centrocampo c’è anche Riccardo Montolivo che in questa stagione ancora non ha visto il campo. Per questo motivo, l’ipotesi del numero 18 rossonero è quella più fredda per il match contro la Fiorentina. Ciò che potrebbe spingere Gattuso a concedere una chance al classe 1985 è la sua esperienza e la sua voglia di riscatto –

RITORNO AL 4-3-3 – L’ultima possibilità a disposizione di Gennaro Gattuso è un cambio di modulo, un ritorno al 4-3-3. Questo porterebbe un arretramento di Hakan Calhanoglu sulla linea di centrocampo, dove completerebbe il reparto insieme a Berolacci e Mauri. Il tridente offensivo, invece, sarebbe composto da Suso e Castillejo, ai fianchi di Gonzalo Higuain.