esclusiva mn - Verza: "Milan, serve un centrocampista che velocizzi. Jovic? Aveva bisogno di ambientarsi"

Il Milan dopo aver vinto la seconda gara consecutiva in campionato, contro il Frosinone, si appresta a prepararsi in vista di sabato alle 18 quando sarà ospite dell'Atalanta al Gewiss Stadium ma anche in vista dell'impegno di Champions League in casa del Newcastle, quattro giorni dopo. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Vinicio Verza, ex calciatore rossonero, che ha parlato del momento del Diavolo.

A tuo giudizio, con il rendimento dell’attuale Jovic, il Milan ha quantomeno risolto la problematica legata all’assenza di un’alternativa valida a Giroud?

“Se Jovic è quello che abbiamo visto contro il Frosinone, la risposta è sì. Secondo me, le tante critiche a prescindere quando è arrivato, non lo hanno agevolato. Aveva bisogno di ambientarsi. È impensabile che Giroud possa giocare sempre su tre competizioni. Se si è puntato su Jovic, si vada fino in fondo”.

Cosa manca, a tuo giudizio, ai rossoneri dal punto di vista dell’organico?

“Non so cosa possa accadere a gennaio, perché il Milan ha già speso tanto in estate. Diciamo che, secondo me, serve un centrocampista che velocizzi il gioco, che abbia tecnica. Un Pirlo, tanto per intenderci. Purtroppo non c’è in circolazione”.

Il Milan è da scudetto?

“Infortuni a parte, secondo me no. Gli manca qualcosa a livello di continuità e consapevolezza”.

Nemmeno qualora Ibrahimovic tornasse a far parte della società rossonera?

“Non sento che si sta parlando di questa ipotesi da qualche settimana. Ibra è stato un grande da calciatore, ma non bisogna dare per scontato possa esserlo anche da dirigente. Sul tema degli infortuni, per esempio, può intervenire nel corso di una riunione, ma non risolvere il problema dall’oggi al domani”.

Come commenti le recenti dichiarazioni di Maldini?

“Furlani e Moncada sono sicuramente due professionisti e credo incarnino a pieno l’interesse del Milan: guardare più ai mercati esteri e al mondo della finanza, rispetto che a quello del calcio. Non dico chi sia meglio o peggio tra loro due e Maldini e Massara. Però, sicuramente, se i progetti di Red Bird sono orientati maggiormente in un’altra direzione rispetto al calcio, qualche figura sarebbe potuta risultare non proprio comodissima, ecco”.