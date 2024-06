Fare di necessità virtù: per competere davvero più muscoli a centrocampo e un nuovo bomber

Sarà un'estate calda e intensa, con il calcio giocato protagonista prima con l'Europeo e poi con l'inizio della nuova Serie A 2024/25, che come ufficializzato dalla Lega partirà nel fine settimana del 17-18 agosto e proseguirà per tre giornate prima di fermarsi per due settimane per la prima pausa dedicata alle Nazionali che, dopo l’Europeo, scenderanno in campo per la Nations League. Il focus di quest'oggi è però dedicato al mercato del Milan, tra considerazioni, giudizi e necessità di migliorare una squadra che avrebbe bisogno di quantità, muscoli e grandi entusiasmo in vista della prossima e imminente stagione.

Fare di necessità virtù: questo Milan dovrà sapersi attrezzare

Lo abbiamo detto e spesso ribadito in questi mesi, con la solita onestà ed educazione: il Milan non può subire così tanto in termini di gol e di superiorità numerica in mezzo al campo (in questo ultimo campionato, 39 partite giocate e 49 gol subiti) direi dati abbastanza inquietanti per una Big del nostro calcio. Cosa fare quindi? Con il cambio di guida tecnica e con le idee di Fonseca, simili ma non per forza uguali a quelle precedenti di Stefano Pioli, sarà importante risolvere il problema dei gol subiti cercando di inserire più filtro e muscoli in mezzo al campo e in fase difensiva. Il ruolo di Loftus-Cheek dovrebbe essere leggermente rivisto, utile sì in zona gol come testimoniato dall'ultima e positiva stagione, ma un centrocampista con le sue qualità può e deve correre anche all'indietro, in fase difensiva potrebbe rivelarsi un buon "Dobermann", Uno di quei giocatori bravo a fare anche il gioco sporco. Insieme a Reijnders, Bennacer o Musah dovrà essere inoltre inserito anche un altro tassello: da qui l'ipotesi Fofana (leggi qui). Il tema difensivo è invece, a parer mio molto più semplice: Kalulu e Tomori erano dei fenomeni nell'anno dello scudetto? O semplicemente erano disposti a difendere in modo pulito, pensato e tatticamente concreto per il gioco di quel Milan? Io credo più a questa opzione. Per il nuovo Milan di Fonseca sarà interessante ritrovare la giusta alchimia difensiva, a prescindere anche dalle prestazioni di Theo o Calabria o da chi verrà comprato in quella posizione di campo.

Il focus attaccante: una scelta da non sbagliare

una delle priorità assolute del Milan è la sostituzione di Olivier Giroud, attaccante titolare rossonero, che non ha rinnovato il contratto ed è partito per la Major League Soccer statunitense, dove indosserà la maglia dei Los Angeles FC per i prossimi 18 mesi. Tra il Milan e Joshua Zirkzee si sta venendo a creare un ostacolo non da poco. L'attaccante olandese è il primo nome scritto nella lista dei dirigenti rossoneri per il ruolo di nuovo centravanti, ma il problema principale sono le elevate commissioni richieste dall'agente. Il procuratore di Zirkzee, Kia Joorabchian, infatti chiederebbe almeno 10 milioni extra. Una richiesta che difficilmente il Milan sarà disposto ad accettare e ce lo conferma la storia recente del club rossonero. Quindi? Un nome che stuzzica sempre molto i rossoneri è quello di Santiago Gimenez, centravanti classe 2001 del Feyenoord e della nazionale messicana con cui questa estate parteciperà alla Coppa America. La sua valutazione è intorno ai 50 milioni di euro, reduce da due grandi stagioni a livello realizzativo in Olanda: con la maglia del Feyenoord ha infatti segnato 49 gol in 86 partite (26 reti quest'anno, di cui 23 in campionato, due in Champions League e uno in Europa League). Per il prossimo bomber milanista la scelta dovrà quindi essere ragionata e pensata per il futuro di un club che l'anno prossimo dovrà puntare seriamente a vincere almeno un trofeo e a rendere ancora orgogliosi i propri tifosi.