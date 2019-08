Feronikeli-Milan: ottimo impatto Leao. In spolvero Suso e Jack da trequartista, e Paquetà mezzala

Il Milan ha vinto la sua prima amichevole estiva battendo il Feronikeli grazie ai gol di Suso e Borini. Una gara mai in discussione proprio per la supremazia dei rossoneri nei confronti dei kosovari, ma che ha visto sostanzialmente due math diversi. Nel primo tempo solamente Suso ha illuminato la scena con ottime giocate da trequartista (ed è stato lui a sbloccarla con una punizione dal limite al 26'), mentre nella ripresa dopo una girandola incredibile di cambi, si sono messi in luce Leao e Bonaventura, insieme a Paquetà. Il tecnico Giampaolo vede il brasiliano nel ruolo di mezzala sinistra, mentre Jack è tornato in grande spolvero dopo un lungo infortunio e ha fatto vedere buone cose dietro le punte. Il nuovo acquisto Leao ha mostrato spunti molto interessanti dal punto di vista tecnico e fisico, risultando in alcune circostanze incontenibile per la difesa del Feronikeli. Da rivedere in partite più complesse, ma il portoghese ha dimostrato di avere ottime potenzialità.