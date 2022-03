Florenzi e il 'dove lo metti metti': il Milan lo segua. E se si azzardasse...

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel derby è stato certamente uno dei migliori, ma le sue prestazioni sono state sempre più che affidabili da fine novembre a questa parte, quando, dopo aver recuperato la mancata preparazione estiva e smaltito il paio di infortuni subiti ad inizio stagione, ha ritrovato l'atletismo e la consapevolezza tecnica che gli sono propri. Ad oggi, Alessandro Florenzi è uno dei leader del Milan. Riconosciuto - e lo ha confermato anche Pioli - sia sul campo che fuori. Insomma, dove lo metti metti, Florenzi dà il suo contributo.

Leader dello spogliatoio

Le dichiarazioni tra Mediaset e Sky post Inter fanno capire che peso abbia all'interno dello spogliatoio rossonero: “Con le grandi squadre riusciamo a fare sempre buone partite. Ci sta mancando qualcosa con le piccole, dovremo migliorare. Sicuramente la testa fa tanto, così come le motivazioni. Ci sono partite in cui ti scatta la molla che manca in altre. Dobbiamo lavorare molto, non trovare spazi è complicato per squadre come la nostra, abbiamo giocatori adatti per esprimere questo potenziale". Ed è ciò che, d'altronde, hanno notato un po' tutti ed è chiaro che il Milan, per puntare allo Scudetto, debba seguire il diktat del suo numero 25 e crescere in mentalità.

Jolly sul campo

Del contributo nello spogliatoio si è già accennato, di quello sul campo da terzino parla la prestazione nel derby, ma Florenzi e il suo dove lo metti metti potrebbe essere utile anche in un'altra zona. Con le difficoltà offensive di Saelemaekers e quelle tecniche di Messias, infatti, l'ex Roma potrebbe anche farsi valere da esterno alto con Calabria alle sue spalle; è chiaro che non ha nelle sue corde l'1 contro 1 e lo scatto di un tempo, ma con un Giroud obbligato titolare davanti l'abilità sui cross di Florenzi - soprattutto considerandola in relazione a quella dei due già citati compagni - potrebbe essere molto utile al Milan nella rincorsa Scudetto.