FOCUS MN - Yunus Musah, il centrocampista tuttofare che piace al Milan

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Dopo aver venduto Sandro Tonali al Newcastle, il Milan si troverà davanti una grande sfida: ricostruire mezza squadra titolare. Più specialmente, trovare gli interpreti per la zona centrale del campo, che nell'ultima stagione è spesso sembrata una zona delicata, in cui Pioli deve trovare nuove soluzioni. La prima mossa è l'acquisto di Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, ma l'infortunio che terrà Bennacer lontano dai campi almeno fino all'inizio del 2024 impone agli scout rossoneri di cercare altre opzioni.

NOVITÀ - Altri nomi, lo sappiamo, ce ne sono: Frattesi, Reijnders, Kamada, Guler. Il primo sembra destinato al nerazzurro (e costa tanto), il secondo può essere trattato, gli altri due sono trequartisti, più offensivi. In questo quadro si inserisce il nome di Yunus Musah, centrocampista centrale tuttofare del Valencia. Classe 2002, è nato negli Stati Uniti ma cresciuto in Italia, in Veneto, il che aiuterebbe un Milan alle prese con le restrizioni per gli extracomunitari. Dopo il periodo italiano, Musah ha giocato nelle giovanili dell'Arsenal prima di traferirsi al Valencia nel 2019. Nell'ultima stagione ha totalizzato 37 presenze con due assist all'attivo.

TATTICA - Con l'ipotetico innesto di Musah, Pioli potrebbe avere un elemento di sicura qualità in rosa, oltre che un giovane con grandi margini di crescita, pienamente in linea con il progetto Milan degli ultimi anni. Musah potrebbe inserirsi perfettamente nelle geometrie di centrocampo dell'allenatore rossonero, a prescindere dal modulo. Lo statunitense gioca regolarmente da centrale di centrocampo, ma è stato impiegato anche come trequartista o esterno destro. Potrebbe essere adatto dunque al 4-2-3-1 che abbiamo visto in questi anni, ma anche in un ipotetico 4-3-3. La pista Musah potrebbe riscaldarsi nei prossimi giorni: il giocatore ad oggi vale 18 milioni e il suo contratto scade nel 2026. Il Milan potrebbe seriamente decidere di investire su di lui i soldi del post Tonali.