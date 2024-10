Fonseca a DAZN: "Leao di nuovo fuori? La motivazione è semplice, preferisco iniziare con Okafor"

vedi letture

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

Sull'importanza di Milan-Napoli

"Penso che la nostra ambizione è chiara: lottare per lo scudetto. È una partita importante, non decisiva ma vogliamo fare una buona partita contro una grandissima squadra".

Leao per la seconda partita consecutiva è in panchina: come mai?

"Semplice da spiegare: è un'opzione dell'allenatore che pensa che sia meglio iniziare la partita con Okafor".

Stasera tocca a Loftus-Cheek. Giocatore che non riesce a far vedere con continuità le sue qualità

"Oggi non abbiamo Pulisic che non è nelle migliori condizioni per iniziare la partita. Giocherà Loftus, giocatore con caratteristiche molto interessanti. Giocatore che deve portare la palla, ha più difficoltà. Sta capendo cosa deve fare quando non c'è lo spazio".

Su come difenderà il Napoli e come potrà inserirsi Loftus-Cheek

"Da quel che ho visto il Napoli è una squadra che difende bassa e compatta. Un'opportunità per vedere la crescita di Loftus in questo contesto. Penso abbia buone caratteristiche per aiutare la squadra".

Pulisic entrerà a partita in corso?

"Vediamo, lo portiamo intanto in panchina. Sta meglio ma non era fiducioso. Vediamo se avremo bisogno".

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Bartesaghi, Tomori, Jimenez, Pulisic, Zeroli, Liberali, Leao, Camarda. All. Paulo Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disp.: Turi, Caprile, Juan Jesus, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho. All. Antonio Conte.

ARBITRO: Colombo di Como.