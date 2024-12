Fonseca esonerato: arriva la conferma! E il sostituto è già pronto: ecco Conceicao

Paulo Fonseca, all'uscita da San Siro dopo Milan-Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport confermando l'esonero.

Le sue dichiarazioni:

“Sì. Sono uscito dal Milan. È la vita, è così. Ho la coscienza calma, ho fatto tutto quello che potevo fare”.

Dopo le conferenze post Milan-Roma, è andato in scena il tanto atteso confronto tra i dirigenti e Paulo Fonseca: è stato comunicato al portoghese l'esonero. È atteso per domani (luned') l'arrivo a Milano di Sergio Conceicao: è lui l'allenatore designato per sostituire Fonseca.