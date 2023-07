Furlani a ESPN: "Ecco perchè abbiamo preso Pulisic. Siamo sicuri che farà benissimo al Milan"

Giorgio Furlani, amministrato delegato del Milan, è stato intervistato da ESPN in merito all'acquisto di Christian Pulisic. Ecco le parole del dirigente rossonero: "Abbiamo comprato Pulisic al 90% per questioni legate al campo. Pensiamo che Christian sia un grandissimo giocatore e può dare tanto alla nostra squadra. L’allenatore è molto contento, così come lo staff e anche i suoi compagni di squadra e il giocatore è stato insieme a noi solamente poche settimane. Il Milan è un brand globale nel calcio e nello sport in generale, e per questo motivo vogliamo acquistare calciatori che hanno un appeal globale. Ecco l’altro motivo per il quale abbiamo scelto Pulisic. Ripeto, il motivo principale per cui lo abbiamo preso resta il fatto che è un grandissimo calciatore. Al Chelsea è stato sfortunato, ma è un grande giocatore. Siamo sicuri che farà benissimo al Milan".

MAGLIETTE VENDUTE - L'ad rossonero ha poi spiegato cos'è cambiato a livello commerciale del club di via Aldo Rossi dopo l'arrivo dell'attaccante americano: "Subito dopo l’arrivo di Pulisic è aumentato il livello di interesse negli Stati Uniti, soprattutto nel nostro e-commerce. Nella settimana dopo il suo arrivo, la maggior parte delle magliette che abbiamo venduto negli USA avevano avevano il nome di Pulisic e il numero 11. C’è stato questo picco e speriamo di andare avanti così”.