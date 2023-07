Furlani 'smentisce' Scaroni. Non solo un acquisto a settimana: il Milan promette altri colpi

MilanNews.it

Lo si era scritto tre giorni fa QUI: l'acquisto a settimana di Giorgio Furlani decantato dal presidente Paolo Scaroni all'evento presso BMW Italia non sarebbe bastato all'amministratore delegato rossonero per chiudere quella in corso... E, puntualmente, dopo Pulisic, il Milan ha portato a termine un nuovo colpo.



Fatta per Reijnders

Si tratta di Tijjani Reijnders, centrocampista classe 1998 che è atteso a breve a Milano per sostenere le visite mediche e per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2027 a 1,8 più bonus milioni di euro a stagione; l'accelerata decisiva è arrivata nella giornata di ieri, quando l'AZ Alkmaar ha accettato, condizionato anche dalla fortissima volontà del calciatore l'olandese, l'offerta milanista da 20 milioni di euro più bonus, tra i quali ve ne sono alcuni facilmente raggiungibili.



Desideri esauditi

Chiaramente il titolo è ironico: nessuna smentita e nessuna diatriba tra Furlani e Scaroni, ma solo l'ennesima conferma che, in casa Milan, dopo un periodo di assestamento, si lavora in armonia e con le idee chiare. Stefano Pioli aveva chiesto alla sua dirigenza di avere una squadra un po' più completa per la partenza per gli Stati Uniti (prevista per venerdì 21 luglio) e così sarà: dopo i rincalzi Sportiello e Romero, sono arrivati i titolarissimi Loftus-Cheek, Pulisic e Reijnders. E altri acquisti sono attesi: si andrà ora forti sull'esterno destro (Chukwueze sempre in pole), sulla punta (Taremi è la prima opzione e si tratta per abbassare il prezzo sotto i 20 milioni di euro) e su un altro centrocampista.