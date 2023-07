Gazzetta - Addio San Siro! Milan e Inter pronte a salutare Milano. Nuovo stadio entro il 2029

vedi letture

Almeno una volta al mese - se non di più - escono nuove indiscrezioni sul tema nuovo stadio di Milan e Inter. Ogni volta, però, almeno per quanto riguarda l'area di San Siro le notizie sono tutt'altro che positive. Questa volta l'indiscrezione degli ultimi giorni conferma che sul secondo anello dell'attuale impianto scatterà il vincolo che renderà "inaffondabile" la Scala del Calcio. I club ora sono sempre più lontani dalla città.

San Siro, si spegne!

Il titolo che propone oggi la Gazzetta dello Sport val la pena di essere riportato, perché riflette in pieno la situazione attuale: "Luci spente a San Siro". Una facile reinterpretazione del celebre brano di Roberto Vecchioni che torna di moda oggi con Milan e Inter pronte a salutare Milano. La Soprintendenza del Comune di Milano ha optato per il vincolo culturale sul secondo anello che scatta dopo 70 anni su beni o immobili appartenuti al demanio pubblico. Per questa ragione San Siro non potrà essere demolito e questo è uno degli elementi che era centrale nel progetto dei due club, presentato ormai anni fa. Per questa ragione sia i rossoneri che i nerazzurri sono pronti a levare le tende dalla città e a spostarsi nei comuni dell'hinterland dove la burocrazia è minore e la ricerca di appeal internazionale è tantissima. Un trasferimento che, se dovesse concretizzarsi, non verrà certo fatto a cuor leggero.

San Donato rossonera

Se l'Inter guarda a Rozzano, il Milan si è mosso già da tempo per San Donato. L'area individuata è quella di San Francesco e Gerry Cardinale non ha perso tempo, acquistando già un paio di settimane fa Sport Life City, società proprietaria dell'appezzamento dove i rossoneri vorrebbero costruire il nuovo stadio e tutto ciò che lo circonderà. Una posizione molto strategica, tra la tangenziale est e l'A1 (che porta a Napoli): due delle arterie più trafficate che garantirebbero all'impianto e a eventuali sponsor una visibilità di prim'ordine. L'obiettivo del Milan, che è in ballo con l'idea del nuovo stadio da ben prima del progetto della Cattedrale con l'Inter, è quello di accelerare al più presto e avere il nuovo stadio entro il 2029. Un passo fondamentale per ridurre sensibilmente lo scarto economico con tutte le big del calcio europeo.