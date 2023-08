Gazzetta - Adesso caccia al 9: Ekitike la prima scelta. E su Lukaku e Taremi...

vedi letture

Nella serata di ieri il Milan ha ufficializzato il nono colpo della sua campagna acquisti: è arrivato il nuovo difensore centrale, Marco Pellegrino. Ora ai rossoneri, al netto del nuovo vice Theo Hernandez, resta un grande dubbio da sciogliere: il nuovo attaccante. In questi mesi sono stati fatti diversi nomi, la cosa certa è che in questi ultimi 10 giorni potrebbe succedere di tutto.

Chi serve?

Come precisa questa mattina la Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera monitorerà il mercato degli ultimi giorni non per un centravanti qualunque. Il desiderio è di mettere le mani su uno competitivo e che possa avere la forza di fare da vice Giroud. Il quasi 37enne francese ha dimostrato di saperci ancora fare ma è impensabile che possa reggere i ritmi delle ultime due stagioni. Il fatto che, poi, il Monza spinga tanto per il prestito di Lorenzo Colombo è un altro aspetto da tenere a mente: si libererà verosimilmente un posto e a Pioli servirà un 9 di riserva, sì. ma che abbia le qualità per fare il titolare quando gli verrà richiesto.

Ekitike in pole

Tra tutti i nomi, nelle ultime ore è quello di Hugo Ekitike ad aver superato la concorrenza ed essersi messo davanti a tutti. Piace ma non è un'operazione semplice. La prima discriminante cade già fuori dal potere del Milan: il Psg potrebbe inserirlo nella trattativa per arrivare a Kolo Muani dell'Enitracht, che diventa subito una competitor rossonera per il giovane attaccante franco-camerunese. Se questo non dovesse accadere, da via Aldo Rossi si crede di poter imbastire una trattativa in prestito con diritto di riscatto. E se non si riuscisse? Beh, il Milan ha provato ultimamente a tornare su Mehdi Taremi del Porto ma il club portoghese ha ancora avanzato richieste molto elevate, 15-20 milioni: ma non è detto che i rossoneri non possano riprovarci sul gong. Il nome di Armando Broja è in discesa libera nelle quotazioni, mentre su Romelu Lukaku si può dire che è assolutamente un profilo gradito e che a inizio estate questo gradimento è stato espressa: ma contatti non ce ne sono stati.