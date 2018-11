Gazzetta - Bonaventura valuta l'operazione chirurgica per risolvere l'infiammazione al ginocchio

Giacomo Bonaventura non sta affatto bene, lo aveva detto parlando in conferenza Rino Gattuso al termine di Milan-Juventus. E le indiscrezioni emerse da Gazzetta.it confermano queste parole del tecnico rossonero. L'infiammazione al ginocchio sinistro che tormenta il centrocampista rossonero, infatti, non si sta attenuando in modo soddisfacente, tanto che Jack starebbe valutando l'ipotesi di un intervento chirurgico per risolvere questo fastidio. A preoccupare ulteriormente Bonaventura è il fatto che l'articolazione in questione è la stessa che lo ha costretto a fermarsi per oltre un mese durante la preparazione estiva.