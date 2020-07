Gazzetta - Calhanoglu insostituibile: colpi di genio, gol e assist, il turco è al centro del Milan

Altro giro, altra prestazione al bacio. Ormai Calhanoglu non fa più notizia. Perché il suo rendimento, dopo il lockdown, è sempre stato altissimo. Una costante, dunque, non più una sorpresa: il dieci rossonero è diventato un punto di riferimento della squadra di Pioli, un giocatore insostituibile. Ha piede e corsa, qualità e carattere. E sa giocare in tanti modi e in svariate zone del campo.

TREQUARTISTA - Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Calhanoglu poteva diventare un equivoco tattico, invece si è evoluto. Merito di Pioli, che lo ha finalmente accontentato cucendogli addosso un abito su misura da trequartista. La qualità c’era (c’è sempre stata), mancava solo la continuità, che Hakan pare aver trovato in questi mesi. La posizione lo ha certamente avvantaggiato, ma il ragazzo ci ha messo del suo. Oggi "Calha" segna e fa segnare, diverte e si diverte.

VALUTAZIONE - Il dieci rossonero ha un accordo fino al 2021, ma i vertici di via Aldo Rossi non sono preoccupati. Il suo cartellino vale almeno 25 milioni e il prezzo, probabilmente, sarebbe superiore se il contratto fosse più lungo. Dalla Germania lo tentano, ma Calhanoglu per ora è al centro del Milan, che non ha intenzione di perdere uno dei suoi pilastri.