Gazzetta - Cardinale a Milano, non solo la partita. Domani incontro con Comolli, poi U23 e stadio

Questa sera a San Siro, in occasione della grande notte europea che mette di fronte Milan e Roma ai quarti di finale di Europa League, tornerà a farsi vedere sugli spalti della Scala del Calcio anche Gerry Cardinale, proprietario americano rossonero. Il manager di RedBird, però, una volta che passa da Milano, non si limiterà semplicemente ad assistere alla gara ma si muoverà per affrontare alcune tematiche legate al futuro, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport in edicola.

Comolli

Per prima cosa c'è da valutare, nel prossimo futuro, se e con che ruolo potrebbe entrare Damien Comolli nella squadra dirigenziale rossonera. L'attuale presidente del Tolosa, squadra legata a RedBird, si incontrerà domani con Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan, al di là di come andrà questo meeting con il francese, si ritroverà, suggerisce la rosea, davanti a due strade. Da una parte inserire Comolli con il ruolo di amministratore delegato, sapendo che andrebbe a stravolgere nuovamente l'ordine e le gerarchie ai piani alti di via Aldo Rossi; dall'altra continuare per il secondo anno consecutivo con questa squadra. In testa Furlani e poi dediti più alle cose di campo Moncada e D'Ottavio, con la variabile Ibrahimovic ancora da inquadrare. Eppure Cardinale nei mesi scorsi aveva con le parole dato un'investitura importante allo svedese: aver già puntato su Ibra potrebbe essere già indice di come intende procedere Cardinale. Inoltre Comolli starebbe gestendo, per conto di Cardinale, la cessione del Tolosa a Fenway Sports Group e per tale ragione gli sforzi del francese, al momento, sarebbero finalizzati su questo.

U23 e stadio

Ma ci sono altre questioni su cui Cardinale non perderà l'occasione quantomeno di essere aggiornato. Per prima cosa il Milan ha deciso, come scrive la rosea, di far partire la squadra under 23 nel campionato di Serie C nella prossima stagione. Un'operazione a lungo termine che avrà dei costi e che porterà a emergere altre figure. Una di queste è Jovanm Kirovski, un uomo di Ibrahimovic: lo statunitense era il ds dei Galaxy quando Zlatan approdò in America. Il suo arrivo a Milano sembra cosa fatta e potrebbe dedicarsi alla squadra B. L'allenatore dovrebbe essere Daniele Bonera, già da diversi anni nello staff di Pioli. E poi c'è il tema stadio, sempre al centro dei pensieri di Cardinale. Questa sera in Comune a San Donato, una mozione cercherà di bloccare l'accordo di programma: se questa dovesse essere respinta l'accordo verrà avviato. Quindi dovrebbe iniziare un periodo di un anno e mezzo circa di incontri tecnici e dibattiti, lunghi ma necessari.