Gazzetta - Cardinale parla con investitori: il Milan attira partner arabi. Ma non c'è solo Pif

Oggi il Milan gioca in Europa League: ci sono gli ottavi di andata contro lo Slavia Praga a San Siro. Eppure le chiacchiere del mondo rossonero sono incentrate su altro, dopo che ieri Il Sole 24 Ore ha ribadito l'interesse di Pif di investire in Europa e anche nel calcio europeo, considerando i recenti contatti con Gerry Cardinale. E il manager del Milan, sulla ricerca di potenziali partner, è stato molto chiaro settimana scorsa al Business of Football Summit...

Cardinale cerca partner

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, riporta le parole che Gerry Cardinale aveva dichiarato in merito alla ricerca di partnership esterne all'evento organizzato da Financial Times: "Ci sono molti capitali in Medio Oriente interessati a investire nello sport. Siamo aperti a collaborare con potenziali partner che potrebbero unirsi a noi sia come sponsor sia come partner nella costruzione del nuovo stadio, oppure come azionisti minoritari". Dunque è vero che RedBird sta cercando nel mondo arabo possibilità collaborazioni che possano aiutare negli investimenti, come sponsor, partner o direttamente come azionisti di minoranza. Il discorso non riguarda solo il Milan che è una delle tante attività del fondo americano, ma sicuramente il club rossonero al momento è in cima alle priorità di Cardinale. Il tutto è confermato dai recenti e continui viaggi del manager americano in Medio Oriente, ultimamente accompagnato anche da Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero (LEGGI QUI).

Pif, ma non solo

Ieri la notizia della ricerca di nuovi investitori è tornata in auge per il pezzo de Il Sole 24 Ore su Pif (Public Investment Fund): ma il fondo sovrano dell'Arabia Saudita non è l'unica potenza in campo a cui Cardinale potrebbe rivolgersi in questa caccia al partner. Sicuramente Pif è un interlocutore di massimo livello, forse il più scontato per un manager che cerca investitori nel mondo arabo. Inoltre il saudita ha già investito nel calcio, guidando il consorzio che nel 2021 ha acquistato il Newcastle. Ma, come detto, non c'è solo Pif come potenziale investitore o partner. Le controparti credibili sono tante e disseminate su tutto il territorio mediorientale: dagli Emirati al Bahrain, passando per il Qatar. Quel che per ora è certo è che il Milan attira senza dubbio investimenti, grazie alla sua storia, ai milioni di tifosi nel mondo e alla salute economica attuale (primo bilancio in positivo dal 2006). In più c'è il capitolo stadio che sarebbe un plus non indifferente e che aggiungerebbe ulteriore valore.