Gazzetta - CDK e le spiazzanti richieste degli agenti: i motivi della frenata con l'Atalanta

Sembrava mancare di fatto solo l'annuncio ufficiale e invece nelle ultime ore ci sarebbe stato un rallentamento nella trattativa per il trasferimento di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la fumata bianca era prevista per ieri, ma durante i colloqui tra il belga e il club bergamasco sono pervenute delle richieste spiazzanti dall’entourage del giocatore.

INGAGGIO PIÙ ALTO - In particolare, gli agenti dell'ex Bruges hanno chiesto un ingaggio più alto rispetto a quello attuale (2,7 milioni di euro) in caso di riscatto da parte dei nerazzurri, oltre ad altre commissioni. Nelle prossime ore si capirà se lo stop sarà definitivo oppure se alla fine l'affare andrà comunque in porto. Bisognerà però prima risolvere questi "screzi" tra De Ketelaere e l'Atalanta, mentre non ci sono problemi tra i due club che hanno trovato da tempo l’intesa per un prestito oneroso da tre milioni con diritto di riscatto fissato a 23 milioni.

LA MOSSA DEGLI AGENTI - Secondo la Rosea, occorre capire cosa c'è dietro a questa mossa inaspettata da parte degli agenti del trequartista belga. La trattativa non è però al momento saltata definitivamente: se i rappresentanti di De Ketelaere faranno marcia indietro, c’è ancora margine per chiudere l’operazione. Se invece lo scenario resterà questo e il giocatore confermerà di fatto le sue perplessità, allora i bergamaschi chiuderebbero qui il discorso perchè vogliono prendere solo calciatori veramente motivati.