Gazzetta - Chukwueze, ora la distanza con il Villarreal si può colmare. No al prestito per la punta

Dopo aver chiuso il colpo di Tijjani Reijnders, il Milan si sposta su altri obiettivi: l'idea è chiudere ancora un centrocampista, un altro esterno offensivo e la punta che possa essere una valida alternativa per Olivier Giroud. Ed è proprio su questi ultimi due ruoli sui cui si starebbe muovendo il Milan con Samuel Chukwueze in particolare che sarebbe più vicino.

Ad confermare che l'esterno nigeriano classe 1999 del Villarreal sarebbe più vicino al Milan ci ha pensato la Gazzetta dello Sport. Già nella giornata di ieri la redazione di MilanNews.it aveva sottolineato (QUI) come i rossoneri fossero tornati con prepotenza su Chukwueze come nome per la fascia destra. Il motivo è presto detto: il club spagnolo, dopo aver alzato un muro fino a questo momento sulla cessione del giocatore, avrebbe finalmente dato segnali di apertura dimostrandosi anche disponibile a un abbassamento delle richieste. Se ciò trovasse conferma, la sensazione è che nei prossimi giorni di trattative (ma anche solo nelle prossime ore) Milan e Villarreal possano lavorare per colmare la distanza tra domanda e offerta che, ora, non sembra più insormontabile.

Se il Milan torna dunque a tutta su Chukwueze, ciò vuol dire che la pista Mehdi Taremi viene messa in secondo piano: solo uno dei due giocatori puà essere acquistato per via della regola sui tesseramenti (in Serie A) di calciatori con passaporto extracomunitario. La diretta conseguenza è che, se il Milan dovesse occupare lo slot con Chukwueze, allora per il centravanti sarà necessario puntare per forza su un attaccante comunitario. La lista non è lunghissima e forse il primo nome rimane Gianluca Scamacca per cui il West Ham, però, chiede un prestito. In questo senso, una certezza che filtra da via Aldo Rossi è che il Milan, per la punta, vuole operare con la formula del titolo definitivo. Un altro nome che rimane nei radar è quello di Noah Okafor mentre la rosea fa anche quello di Pavlidis dell'AZ, ancora da confermare.