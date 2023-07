MN - De Ketelaere-PSV, destinazione che non scalda Charles. Il punto su Chukwueze, Musah, Taremi e il retroscena su Danjuma

Charles De Ketelaere è tornato oggi a Milanello e partirà alla volta degli Stati Uniti dove lavorerà per mettersi al pari degli altri compagni nel corso della tournée. Il trequartista belga, però, è uno di quelli che ha ricevuto il “foglio di via” dal Milan, ovvero che è stato messo sul mercato. Il PSV Eindhoven, al momento, è il club che ha mosso i passi più concreti per lui, ma la destinazione non sembra essere gradita all’ex Bruges che, in cuor suo, vorrebbe rimanere al Milan per provare a riscattarsi. In via Aldo Rossi, però, attendono proposte serie per il suo cartellino.

Il Milan sta mollando Mehdi Taremi del Porto. Come riportato ieri (CLICCA QUI), i rossoneri hanno messo nuovamente le marce alte su Samuel Chukwueze del Villarreal per lo slot da extra comunitario e stanno studiano la formula giusta per portare il laterale nigeriano a Milanello e utilizzando per lui lo slot da extracomunitario.

Il Porto, nei vari colloqui avuti con il Milan, ha cambiato più volte le carte in tavola sulla valutazione del giocatore e questo ha fatto indispettire molto la dirigenza milanista che, adesso, sta virando su profilo comunitario (non è Lukaku) per il ruolo di centravanti.

Capitolo Danjuma: l’attaccante del Villarreal ha scelto l’Everton per una mera garanzia tecnica e ci andrà in prestito. Quindi nessuno “Milan beffato”, anche perché i rossoneri – come scoperto da MilanNews.it – hanno abbandonato la pista circa due giorni fa, ritenendo non appropriate le cifre e la formula chiesta dal Villarreal, che voleva l’obbligo di riscatto mentre il Milan voleva al massimo il diritto.

Yunus Musah rimane l’obiettivo primario per completare il centrocampo, ma qui ci sono delle complicazioni che hanno del grottesco. Il Milan, infatti, è convinto di poter chiudere la trattativa e aveva ricevuto delle rassicurazioni dalla dirigenza spagnola del club. Tuttavia, questa apertura totale, ha fatto imbestialire Peter Lim che ha avuto dei pesanti alterchi con i suoi dirigenti a Valencia e ha fatto bloccare tutto. La trattativa andrà avanti, ma sarà necessario che prima le acque si chetino in casa Valencia, con Musah che attende di capire cosa fare, ma è assai probabile che se il passaggio al Milan non dovesse sbloccarsi a breve, andrà in tournée in Svizzera con il Valencia, rimanendo sempre in attesa di nuovi sviluppi.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello